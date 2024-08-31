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مقتل مستوطن إسرائيلي واصابة 5 آخرين بعمليتي تفجير وإطلاق نار في الخليل

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 31-08-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري-   قتل مستوطن وأصيب 5 إسرائيليين بجروح متفاوته بعمليتين متزامنتين في موقعين قرب مستوطنتي جوش عتصيون وكرمي تسور شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عند منتصف ليل الجمعة – السبت، فيما أعلن عن استشهاد المنفذين.

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وأوردت هيئة البث الاسرائيلية، أن الحديث عن عمليتين بسيارتين مفخختين، إذ أن الأولى انفجرت في محطة وقود في مستوطنة غوش عتصيون بينما الأخرى اقتحمت مستوطنة "كرمي تسور" لكنها لم تنفجر.


وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن أحد منفذي العملية وصل إلى مدخل مستوطنة "كرمي تسور" وحاول دهس عناصر أمن واختراق الحاجز في المكان، ثم أطلق النار نحوهم.

 
gnews

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