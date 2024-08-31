مقتل مستوطن إسرائيلي واصابة 5 آخرين بعمليتي تفجير وإطلاق نار في الخليل

وأوردت هيئة البث الاسرائيلية، أن الحديث عن عمليتين بسيارتين مفخختين، إذ أن الأولى انفجرت في محطة وقود في مستوطنة غوش عتصيون بينما الأخرى اقتحمت مستوطنة "كرمي تسور" لكنها لم تنفجر.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن أحد منفذي العملية وصل إلى مدخل مستوطنة "كرمي تسور" وحاول دهس عناصر أمن واختراق الحاجز في المكان، ثم أطلق النار نحوهم.
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