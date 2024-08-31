مقتل مستوطن إسرائيلي واصابة 5 آخرين بعمليتي تفجير وإطلاق نار في الخليل

الوكيل الإخباري- قتل مستوطن وأصيب 5 إسرائيليين بجروح متفاوته بعمليتين متزامنتين في موقعين قرب مستوطنتي جوش عتصيون وكرمي تسور شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عند منتصف ليل الجمعة – السبت، فيما أعلن عن استشهاد المنفذين.

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وأوردت هيئة البث الاسرائيلية، أن الحديث عن عمليتين بسيارتين مفخختين، إذ أن الأولى انفجرت في محطة وقود في مستوطنة غوش عتصيون بينما الأخرى اقتحمت مستوطنة "كرمي تسور" لكنها لم تنفجر.