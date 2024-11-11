مقتل 5 جنود إسرائيليين في حادثين منفصلين في قطاع غزة

09:20 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في قطاع غزة. اضافة اعلان





من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط من وحدة لوتار خلال معركة شمال قطاع غزة.