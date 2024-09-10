مقدسية وابنتها تتعرضان لاعتداء من قوات الاحتلال على حاجز جنوب بيت لحم

الوكيل الإخباري- تعرضت الفلسطينية المقدسية مها دبس وابنتها سبأ، مساء اليوم الثلاثاء، لاعتداء من جنود جيش الاحتلال المتواجدين على حاجز النشاش جنوب بيت لحم.

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وقالت الأم إنها وصلت إلى الحاجز الذي كان مغلقًا ويتواجد بجانبه عدد من جنود الاحتلال، وعندما حاولت الابتعاد قام الجنود بإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع على زجاج السيارة بشكل مباشر ومتعمد، ما أدى إلى تهشمه ودخول القنبلة إلى داخل السيارة، ما أسفر عن حروق في جزء من جسدها وتعرضها هي وابنتها للاختناق.



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