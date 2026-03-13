الجمعة 2026-03-13 03:54 م

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى
مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان
 
الجمعة، 13-03-2026 03:42 م
الوكيل الإخباري-   أدى مقدسيون، صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان، على مقربة من المسجد الأقصى المبارك، في ظل إغلاقه الكامل لليوم الـ 14 على التوالي، بذريعة "وضع الطوارئ في الحرب وتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية".اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس، بأن مئات المقدسيين، أدوا صلاة الجمعة، في أقرب النقاط على المسجد الأقصى، وذلك في باب الساهرة، وحي باب العامود، ومسجد محمد الفاتح في سلوان، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي تمنع الوصول للمسجد الأقصى، وتضع سواتر حديدية لإحكام إغلاق الطرق المؤدية إليه.

يٌشار إلى أن هذه الجمعة، هي الثانية على التوالي، التي يمنع فيها المسلمون من أداء صلاة الجمعة وكافة الصلوات في الأقصى، وهي المرة الأولى التي لا تقام فيها صلوات قيام الليل في باحات الأقصى منذ العام 1967.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

فلسطين مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

أسواق ومال ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقت من إيران

عربي ودولي إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل

اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

خاص بالوكيل اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

عربي ودولي إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أخبار محلية بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة



 






الأكثر مشاهدة