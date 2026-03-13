مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

03:42 م

الوكيل الإخباري- أدى مقدسيون، صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان، على مقربة من المسجد الأقصى المبارك، في ظل إغلاقه الكامل لليوم الـ 14 على التوالي، بذريعة "وضع الطوارئ في الحرب وتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية". اضافة اعلان





وأفادت محافظة القدس، بأن مئات المقدسيين، أدوا صلاة الجمعة، في أقرب النقاط على المسجد الأقصى، وذلك في باب الساهرة، وحي باب العامود، ومسجد محمد الفاتح في سلوان، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي تمنع الوصول للمسجد الأقصى، وتضع سواتر حديدية لإحكام إغلاق الطرق المؤدية إليه.



يٌشار إلى أن هذه الجمعة، هي الثانية على التوالي، التي يمنع فيها المسلمون من أداء صلاة الجمعة وكافة الصلوات في الأقصى، وهي المرة الأولى التي لا تقام فيها صلوات قيام الليل في باحات الأقصى منذ العام 1967.





