مقررة أممية: الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية إجرامية

ودعت المسؤولة الأممية عبر حسابها على منصة (إكس) اليوم الاثنبن، المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف عمليات التدمير، التي قالت إنها "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب".
ولفتت إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال تشرين الأول 2024.
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