مقررة أممية: الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية إجرامية

الوكيل الإخباري- قالت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية إجرامية، محذرة من أن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها إسرائيل الفلسطينيين".

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ودعت المسؤولة الأممية عبر حسابها على منصة (إكس) اليوم الاثنبن، المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف عمليات التدمير، التي قالت إنها "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب".