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مقررة أممية: الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية إجرامية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 03-02-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   قالت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية إجرامية، محذرة من أن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها إسرائيل الفلسطينيين".

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ودعت المسؤولة الأممية عبر حسابها على منصة (إكس) اليوم الاثنبن، المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف عمليات التدمير، التي قالت إنها "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب".


ولفتت إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال تشرين الأول 2024.

 
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