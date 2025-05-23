مقررة أوروبية: أفعال إسرائيل في غزة تشير إلى إبادة جماعية

الوكيل الإخباري- قالت المقررة الهولندية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ساسكيا كلويت، اليوم الجمعة، إن أفعال إسرائيل في غزة تشير إلى "إبادة جماعية وتطهير عرقي".

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