مقررة أوروبية: أفعال إسرائيل في غزة تشير إلى إبادة جماعية

وأكدت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المذبحة الراهنة في غزة مأساة من صنع الإنسان، مشيرة إلى تدهور الوضع في المنطقة بشكل يفوق التوقعات.
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