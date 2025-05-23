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مقررة أوروبية: أفعال إسرائيل في غزة تشير إلى إبادة جماعية

غزة
غزة
 
الجمعة، 23-05-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري-    قالت المقررة الهولندية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ساسكيا كلويت، اليوم الجمعة، إن أفعال إسرائيل في غزة تشير إلى "إبادة جماعية وتطهير عرقي".

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وأكدت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المذبحة الراهنة في غزة مأساة من صنع الإنسان، مشيرة إلى تدهور الوضع في المنطقة بشكل يفوق التوقعات.

 
gnews

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