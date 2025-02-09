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مقرر أممي: 10 سنوات لإعمار غزة بتكلفة قد تصل 60 مليار دولار

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 09-02-2025 02:10 ص
الوكيل الإخباري-   أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، أن إعادة إعمار قطاع غزة ممكنة دون الحاجة إلى تهجير سكانه، مشددا على ضرورة التمسك بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.اضافة اعلان


وقال راجاغوبال إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير نحو 70% من مباني قطاع غزة، مشيرا إلى إمكانية إعادة بناء هذه المنشآت خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار قطاع غزة تقدر بـ 60 مليار دولار.
 
gnews

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