مقرر أممي: 10 سنوات لإعمار غزة بتكلفة قد تصل 60 مليار دولار

وقال راجاغوبال إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير نحو 70% من مباني قطاع غزة، مشيرا إلى إمكانية إعادة بناء هذه المنشآت خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار قطاع غزة تقدر بـ 60 مليار دولار.
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