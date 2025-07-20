مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يعاني من تسمم غذائي

وقال بيان إن نتنياهو (75 عاما) شعر بوعكة خلال الليل واتضح أنه يعاني من التهاب في الأمعاء وجفاف ويتلقى سوائل عبر الوريد للتعافي من ذلك.
وذكر مكتبه "وفقا لتعليمات الأطباء، سيرتاح رئيس الوزراء في منزله الأيام الثلاثة المقبلة وسيدير شؤون الدولة من هناك".
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