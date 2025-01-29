مكتب نتنياهو: إسرائيل تلقت قائمة بأسماء محتجزين سيطلق سراحهم الخميس

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الخميس، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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