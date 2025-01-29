مكتب نتنياهو: إسرائيل تلقت قائمة بأسماء محتجزين سيطلق سراحهم الخميس

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "إسرائيل تسلمت قائمة المخطوفين الذين من المفترض إطلاق سراحهم من أسر حماس غدا"، مضيفا أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل "بعد إبلاغ العائلات".
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