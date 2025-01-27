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مكتب نتنياهو: إسرائيل ستسمح بعودة سكان غزة صباح الاثنين

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 27-01-2025 01:51 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل ستسمح بعودة سكان غزة إلى الشمال صباح الاثنين.

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وبين "سيتم إطلاق سراح أربيل يهود والجندي عغام بيرغر ومختطف آخر".


وأضاف "تسلمنا من حماس قائمة تتضمن وضع الأسرى  الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى".

 
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