مكتب نتنياهو: إسرائيل ستسمح بعودة سكان غزة صباح الاثنين

وبين "سيتم إطلاق سراح أربيل يهود والجندي عغام بيرغر ومختطف آخر".
وأضاف "تسلمنا من حماس قائمة تتضمن وضع الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى".
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