مكتب نتنياهو: إسرائيل ستسمح بعودة سكان غزة صباح الاثنين

الوكيل الإخباري- أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل ستسمح بعودة سكان غزة إلى الشمال صباح الاثنين.

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وبين "سيتم إطلاق سراح أربيل يهود والجندي عغام بيرغر ومختطف آخر".