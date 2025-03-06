مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

الوكيل الإخباري- صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دون الخوض في تفاصيل.

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