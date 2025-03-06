 
الخميس 2025-03-06 02:50 ص
 

مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس
نتنياهو
 
الخميس، 06-03-2025 01:37 ص

الوكيل الإخباري-   صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دون الخوض في تفاصيل.

اضافة اعلان

 

 وأضاف مكتب نتنياهو في بيان: "عبرت إسرائيل للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس".

ووفقا لما نقلته وكالة "أكسيوس" عن مصادر، "عُقدت اجتماعات بين المبعوث الخاص لترامب لشؤون الأسرى آدم بولر، وممثلي حركة حماس في الدوحة".

وتوجه جهود الإدارة الأمريكية نحو إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتحقيق هدنة طويلة الأمد بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل. ومع ذلك، لم تصل الولايات المتحدة وحركة حماس إلى أي اتفاق حتى الآن.

وقالت مصادر "أكسيوس" إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، كان من المقرر أن يلتقي هذا الأسبوع في الدوحة مع رئيس وزراء قطر لمناقشة وقف إطلاق النار. ولكن تم إلغاء الرحلة مساء يوم 4 مارس، بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع حماس.

وبينما استشارت إدارة ترامب إسرائيل حول إمكانية إجراء مفاوضات مع حماس، وفقا لتقرير عبري، "إلا أن إسرائيل اكتشفت بعض جوانب هذه المحادثات من خلال قنوات أخرى". وتركزت المحادثات على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

البيت الأبيض

فلسطين البيت الأبيض: ترامب التقى 8 أسرى أفرج عنهم من غزة

بن غفير

فلسطين بن غفير: إطلاق جميع رهائننا أو الجحيم المطلق

ترامب

فلسطين أكسيوس: وفد الأسرى المحررين التقى ترامب بالبيت الأبيض

مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

فلسطين مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا مهما "قريبا" بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة.

عربي ودولي أكسيوس: إعلان مهم قريبا من ترامب بشأن صفقة التبادل

ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد حماس

تعبيرية

طب وصحة كيفية تشخيص نقص الحديد في الجسم



 
 



 

الأكثر مشاهدة