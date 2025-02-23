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مكتب نتنياهو: تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

نتنياهو
نتنياهو
الأحد، 23-02-2025 02:53 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مكتب نتنياهو "قررنا تأجيل الإفراج عن الأسرى حتى ضمان إطلاق سراح "الاسرى" التاليين من دون مراسم مهينة".

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وأضاف ان حماس تتعمد إهانة كرامة الاسرى وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية.

 
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