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مكتب نتنياهو: لن نسمح بعودة سكان غزة قبل الإفراج عن أربيل يهود

الأسيرة أربيل يهود - متداول
الأسيرة أربيل يهود - متداول
السبت، 25-01-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-   قال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن المختطفة أربيل يهود".اضافة اعلان


وزعم البيان أن "حماس أخلت بالاتفاق حيث كان من المفترض أن تشمل عملية التبادل اليوم 3 مجندات، إلى جانب أسيرة مدنية تُدعى أربيل يهود، وهي الأنثى الوحيدة من المدنيين المحتجزين في غزة".

وكالات
 
gnews

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