 
السبت 2025-02-08 01:53 م
 

مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الأسرى "لن تمر مرور الكرام"

من تسليم الأسرى اليوم السبت
من تسليم الأسرى اليوم السبت
السبت، 08-02-2025 01:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن "المشاهد الصعبة التي رأيناها اليوم لن تمر مرور الكرام"اضافة اعلان

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ويأتي بيان مكتب نتنياهو بعد ظهور الأسرى في حالة هزيلة، حيث أكد أن "إسرائيل لن تتجاهل المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم".

وذكر الجيش الإسرائيلي: "عبر المختطفون المحررون الثلاثة، أوهاد بن عمي، وأور ليڤي، وإلياهو شرعابي، الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية برفقة قوة من جيش الدفاع والشاباك".

ورافقت قوة من جيش الدفاع والشاباك الأسرى العائدين، وهم في طريقهم الآن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة الغلاف، حيث سيلتقون بأفراد عائلاتهم.

وفي وقت سابق، تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من حركة حماس في وسط قطاع غزة.

ومن المقرر أيضًا أن تطلق إسرائيل سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين لديها، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في وسط القطاع، وهي منطقة لم تشهد توغلًا بريًا للقوات الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية.

وفي مشهد يعكس رمزية قوة حماس، أقامت كتائب القسام منصة رئيسية حملت شعار: "نحن الطوفان، نحن اليوم التالي"، يتوسطها علم فلسطين داخل قبضة يد، تعبيرًا عن الصمود، كما زُينت بصور قيادات بارزة اغتالها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

سكاي نيوز
 
gnews

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من تسليم الأسرى اليوم السبت

فلسطين مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الأسرى "لن تمر مرور الكرام"

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