مكتب نتنياهو يراوغ حول الاتفاق وحماس ترد ببيان مقتضب

الوكيل الإخباري- أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى في قطاع غزة بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.



وقال مكتب نتنياهو إن حماس أضافت مطالب جديدة ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.



وأضاف ليل الأربعاء الخميس أنه لن يتم إصدار أي إعلان رسمي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلا بعد معالجة التفاصيل النهائية.



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