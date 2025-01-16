 
الخميس 2025-01-16 12:32 م
 

مكتب نتنياهو يراوغ حول الاتفاق وحماس ترد ببيان مقتضب

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بنيامين نتنياهو
الخميس، 16-01-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري- أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى في قطاع غزة بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وقال مكتب نتنياهو إن حماس أضافت مطالب جديدة ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

وأضاف ليل الأربعاء الخميس أنه لن يتم إصدار أي إعلان رسمي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلا بعد معالجة التفاصيل النهائية.

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بدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء أمس الأربعاء. 

 

 
gnews

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