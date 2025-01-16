مكتب نتنياهو يراوغ حول الاتفاق وحماس ترد ببيان مقتضب

وقال مكتب نتنياهو إن حماس أضافت مطالب جديدة ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.
وأضاف ليل الأربعاء الخميس أنه لن يتم إصدار أي إعلان رسمي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلا بعد معالجة التفاصيل النهائية.
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