مكتب نتنياهو يرد

وأضاف "تسريباته أضرت بالمفاوضات وعرضت الأسرى للخطر وعززت دعاية حماس".
وتابع "تسريباته من الكابينت غير مقبولة وتمثل جريمة جنائية".
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