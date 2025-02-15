مكتب نتنياهو يرد

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على تصريحات المفاوض السابق " ادعاءاته أنه كان يمكن التوصل لاتفاق في وقت سابق لا أساس لها".

اضافة اعلان



وأضاف "تسريباته أضرت بالمفاوضات وعرضت الأسرى للخطر وعززت دعاية حماس".