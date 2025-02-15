 
الأحد 2025-02-16 01:09 ص
 

مكتب نتنياهو يرد

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 15-02-2025 10:53 م

الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على تصريحات المفاوض السابق " ادعاءاته أنه كان يمكن التوصل لاتفاق في وقت سابق لا أساس لها".

اضافة اعلان


وأضاف "تسريباته أضرت بالمفاوضات وعرضت الأسرى للخطر وعززت دعاية حماس".


وتابع "تسريباته من الكابينت غير مقبولة وتمثل جريمة جنائية".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

روبيو

عربي ودولي روبيو يصل إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد القدرة على بناء غزة دون تهجير أهلها

وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

أخبار محلية وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

تعبيرية

الطقس الأرصاد الجوية: خلايا رعدية ماطرة في مناطق عدة من المملكة

أحمد الشرع

عربي ودولي أحمد الشرع يزور محافظة حلب

كتائب القسام

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية



 




الأكثر مشاهدة