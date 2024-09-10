مكتب نتنياهو يعلق على مطالبة مدعي الجنائية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وأضاف الديوان "منذ البداية كانت الإجراءات في لاهاي منحازة سياسيا ولا ترتكز على أي أساس قانوني".
-
أخبار متعلقة
-
مقدسية وابنتها تتعرضان لاعتداء من قوات الاحتلال على حاجز جنوب بيت لحم
-
شهيدان و10 أصابات برصاص الاحتلال في طولكرم
-
إصابة ضابط إسرائيلي جراء انهيار فتحة نفق وسط قطاع غزة
-
مدعي المحكمة الجنائية يطالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت
-
10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم
-
بريطانيا: ما وقع في خان يونس صادم
-
بلينكن: تم التوافق على أكثر من 90% من القضايا لوقف إطلاق النار بغزة
-
السعودية تدين استهداف مواصي خان يونس