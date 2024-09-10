مكتب نتنياهو يعلق على مطالبة مدعي الجنائية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

06:39 م

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الوكيل الإخباري- قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مقارنة المدعي العام بلاهاي بين نتنياهو وغالانت من جهة والسنوار من جهة أخرى "معاداة للسامية". اضافة اعلان





وأضاف الديوان "منذ البداية كانت الإجراءات في لاهاي منحازة سياسيا ولا ترتكز على أي أساس قانوني".