مكتب نتنياهو ينفي مناقشة نشر قوات دولية بمحور فيلادلفيا

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الوكيل الإخباري- نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، ما وصفها بالتقارير التي تتحدث عن مناقشة إدخال قوات دولية إلى محور فيلادلفيا في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "التقارير التي تحدثت عن مناقشة إدخال قوات دولية على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) غير صحيحة، ورئيس الوزراء متمسك بمبدأ أن إسرائيل من ستسيطر على المحور، بهدف منع إعادة تسليح حماس".