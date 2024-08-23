مكتب نتنياهو ينفي مناقشة نشر قوات دولية بمحور فيلادلفيا

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "التقارير التي تحدثت عن مناقشة إدخال قوات دولية على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) غير صحيحة، ورئيس الوزراء متمسك بمبدأ أن إسرائيل من ستسيطر على المحور، بهدف منع إعادة تسليح حماس".
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