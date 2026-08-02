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ملادينوف: نعمل مع الأطراف والوسطاء لتهدئة الأوضاع في غزة وتنفيذ خطة ترامب

غزة
غزة
 
الأحد، 02-08-2026 10:57 م
الوكيل الإخباري-   قال الممثل السامي لقطاع غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الأحد إن موجة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة جاءت عقب الإعلان عن خارطة طريق لتنفيذ الاتفاق مع حركة حماس، مشيرا إلى أن الهجمات استمرت يومين وأسفرت عن سقوط قتلى من المدنيين وتدمير معدات طبية يعتمد عليها السكان.اضافة اعلان


وأوضح ملادينوف، في مقال له، أن الغارات جاءت بعد جهود مكثفة بذلها "مجلس السلام" والوسطاء، وهم مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، لإقناع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالموافقة على خارطة طريق للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف أن خارطة الطريق تتضمن تسليم الحكومة المدنية ونزع سلاح الفصائل، مؤكدا أن الطرفين ملتزمان ببنود الخطة الشاملة واتفاق شرم الشيخ، الذي قال إنه ضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأشار ملادينوف إلى أن الغارات تسببت في تدمير معدات طبية يعتمد عليها سكان قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تنفيذ الاتفاق وخفض التوتر.
 
 


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