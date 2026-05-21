ملادينوف يحذر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى "وضع دائم"

الوكيل الإخباري- حذّر نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لغزة في "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس من خطر أن يصبح "الوضع الراهن" لوقف إطلاق النار غير الكامل في القطاع "وضعا دائما".

وقدّم ملادينوف إلى مجلس الأمن الدولي التقرير الأول لـ"مجلس السلام" الذي يصف رفض حركة حماس نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة بأنه "العقبة الرئيسية" أمام خطة السلام.