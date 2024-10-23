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مناشدات من غزة لإرسال أكفان لمستشفيات شمال القطاع

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 03:11 م
الوكيل الإخباري-  ناشد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش الدول العربية إرسال أكفان للشهداء إلى مستشفيات شمال غزة، مؤكدا أن الأكفان التي أرسلت سابقا نفدت.اضافة اعلان


وقال البرش في حديث صحفي إن "الاحتلال يحاصر المستشفيات ويقتل الأطباء بشكل فيه نوع من العنف والتوحش، والحقيقة فإن ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي القطاع جريمة حرب مكتملة الأركان بقتل الناس وتهجيرهم".

وأضاف أن جيش الاحتلال قتل أكثر من ألف موظف بالكادر الطبي واعتقل 310 في قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال يحاصر مستشفيات شمال غزة ويمنع الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من إيصال الأدوية والوقود والطعام والماء لليوم الـ 19 على التوالي.

وأردف قائلا إن "الأطباء والمرضى لا يجدون لقمة خبز أو شربة ماء في مستشفيات شمال غزة، وبدل أن يجد المريض العلاج في المستشفى، أصبح يموت ويدفن داخلها، لتتحول إلى مقابر جماعية".

وأكد البرش أن القانون الدولي يمنع استهداف المستشفيات، لكن جيش الاحتلال جعل من المستشفيات هدفا رئيسيا ضمن خطته لتهجير السكان من شمال القطاع.

الجزيرة
 
gnews

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