منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يزور غزة

وبين هادي في فيديو على منصة X، التابعة للأمم المتحدة، أنه لأول مرة منذ شهور، رأى الناس في الشوارع، وهم يبدأون في تنظيف الطرق ويحاولون إعادة بناء حياتهم.
وفي حين أقرّ بالمعاناة المستمرة، أشار هادي إلى رغبة العديد من من أهالي القطاع في العودة إلى العمل وإعادة البناء بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
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