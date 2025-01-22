منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يزور غزة

الوكيل الإخباري- قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، بعد زيارته لغزة، "عندما دخلت غزة هذا الصباح، شعرت بأمل كبير لرؤية الناس يعودون إلى أماكن سكناهم في القطاع".

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وبين هادي في فيديو على منصة X، التابعة للأمم المتحدة، أنه لأول مرة منذ شهور، رأى الناس في الشوارع، وهم يبدأون في تنظيف الطرق ويحاولون إعادة بناء حياتهم.