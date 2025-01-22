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منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يزور غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 22-01-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري-   قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، بعد زيارته لغزة، "عندما دخلت غزة هذا الصباح، شعرت بأمل كبير لرؤية الناس يعودون إلى أماكن سكناهم في القطاع".

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وبين هادي في فيديو على منصة X، التابعة للأمم المتحدة، أنه لأول مرة منذ شهور، رأى الناس في الشوارع، وهم يبدأون في تنظيف الطرق ويحاولون إعادة بناء حياتهم.


وفي حين أقرّ بالمعاناة المستمرة، أشار هادي إلى رغبة العديد من من أهالي القطاع في العودة إلى العمل وإعادة البناء بدلاً من الاعتماد على المساعدات.

 
gnews

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