 
السبت 2025-02-01 07:33 م
 

منظمات أممية: غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية هائلة

غزة
غزة
السبت، 01-02-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري-   وصفت منظمات تابعة للأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في غزة بـالهائلة على الرغم من زيادة تدفق المساعدات إليها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في 19 كانون الثاني الماضي .

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وقالت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إنهما تمكنا من زيادة تسليم الإمدادات إلى القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ، مشددين على أن الاحتياجات الصحية في غزة هائلة وسط الدمار الواسع النطاق للنظام الصحي.

 
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