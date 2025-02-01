منظمات أممية: غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية هائلة

وقالت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إنهما تمكنا من زيادة تسليم الإمدادات إلى القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ، مشددين على أن الاحتياجات الصحية في غزة هائلة وسط الدمار الواسع النطاق للنظام الصحي.
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