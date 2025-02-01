منظمات أممية: غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية هائلة

الوكيل الإخباري- وصفت منظمات تابعة للأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في غزة بـالهائلة على الرغم من زيادة تدفق المساعدات إليها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في 19 كانون الثاني الماضي .

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