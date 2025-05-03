منظمات إغاثية تقرع ناقوس الانهيار بغزة

الوكيل الإخباري- قالت منظمات غذائية تعمل في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه لم يتبق خيام لتوزيعها على النازحين، ولا أي طعام أو وقود بالقطاع في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن المجلس النرويجي للاجئين قوله، إن إنتاج الغذاء بغزة شبه مستحيل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع الزراعة، لافتا إلى أن البحرية الإسرائيلية استهدفت الصيادين في القطاع.