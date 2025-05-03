السبت 2025-05-03 02:47 م
 

منظمات إغاثية تقرع ناقوس الانهيار بغزة

غزة
غزة
 
السبت، 03-05-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-    قالت منظمات غذائية تعمل في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه لم يتبق خيام لتوزيعها على النازحين، ولا أي طعام أو وقود بالقطاع في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن المجلس النرويجي للاجئين قوله، إن إنتاج الغذاء بغزة شبه مستحيل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع الزراعة، لافتا إلى أن البحرية الإسرائيلية استهدفت الصيادين في القطاع.


ولفت المجلس إلى أن إسرائيل خلقت وضعا لا يستطيع فيه الفلسطينيون بغزة زراعة غذائهم أو صيد الأسماك، كما لم يتبق لدى أي منظمة إغاثة في غزة أي خيام لتوزيعها على النازحين.

 
gnews

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