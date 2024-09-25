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منظمات حقوقية إسرائيلية: القناة “14” الإسرائيلية بثت 50 تصريحاً يدعو لإبادة الفلسطينيين

شاب غزي يودع عائلته التي فقدها بسبب قصف الاحتلال
شاب غزي يودع عائلته التي فقدها بسبب قصف الاحتلال
الأربعاء، 25-09-2024 03:17 م
الوكيل الإخباري-   قالت 3 منظمات حقوقية إسرائيلية، إن القناة الإخبارية “14” اليمينية المتطرفة بثت خلال نحو عام أكثر من 50 تصريحا يدعو إلى إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.اضافة اعلان


جاء ذلك حسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، عن منظمات “زولات” للمساواة وحقوق الإنسان، و”هاتسلاخا.. حركة تعزيز المجتمع العادل”، و”الكتلة الديمقراطية”.

وأفادت المنظمات بأنه “ومنذ بداية الحرب (على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، منحت القناة 14 منبرا لأكثر من 50 تصريحا يدعو إلى الإبادة الجماعية أو يدعمها بحق الفلسطينيين”.

وأضافت أن القناة، الداعمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منحت أيضا منبرا لـ”أكثر من 150 تصريحا يدعو إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
 
gnews

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