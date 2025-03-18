منظمة التعاون الإسلامي تدين استئناف عدوان الاحتلال على غزة

الوكيل الإخباري- دانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، معتبرة أن ذلك يجسد امتدادا لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

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