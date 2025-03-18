 
الثلاثاء 2025-03-18 05:42 م
 

منظمة التعاون الإسلامي تدين استئناف عدوان الاحتلال على غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   دانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، معتبرة أن ذلك يجسد امتدادا لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

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ووفق الموقع الرسمي للمنظمة، حملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة في ذات الوقت، المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته لتنفيذ الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات الضم وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 
 
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