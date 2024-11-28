منظمة الصحة: بعض مستشفيات لبنان تبدو جاهزة للعودة سريعا للعمل بعد وقف إطلاق النار

وقال ممثل المنظمة في لبنان عبد الناصر أبو بكر في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد تقييم الأضرار هذا الأسبوع "قد يستغرق عدد من مستشفياتنا بعض الوقت، لكن ربما تتمكن بعض المستشفيات من العودة للعمل بسرعة كبيرة".
وأضاف: "وبالتالي نحن متفائلون جدا" مشيرا إلى أن 4 مستشفيات في بيروت ومناطق محيطة بها من بين تلك التي قد تستأنف العمل سريعا.
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