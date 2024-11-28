منظمة الصحة: بعض مستشفيات لبنان تبدو جاهزة للعودة سريعا للعمل بعد وقف إطلاق النار

10:43 م

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الوكيل الإخباري- عبر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن تفاؤله بأن بعض المنشآت الصحية التي توقفت عن العمل خلال العدوان على لبنان، ستعود قريبا للعمل مرة أخرى إذا صمد وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وقال ممثل المنظمة في لبنان عبد الناصر أبو بكر في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد تقييم الأضرار هذا الأسبوع "قد يستغرق عدد من مستشفياتنا بعض الوقت، لكن ربما تتمكن بعض المستشفيات من العودة للعمل بسرعة كبيرة".



وأضاف: "وبالتالي نحن متفائلون جدا" مشيرا إلى أن 4 مستشفيات في بيروت ومناطق محيطة بها من بين تلك التي قد تستأنف العمل سريعا.