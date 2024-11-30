منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعلق عملياتها بغزة بعد ضربة إسرائيلية

في وقت سابق أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف فردا في طاقم منظمة "وورلد سنترال كيتشن" شارك بـ"طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
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