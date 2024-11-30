 
السبت 2024-11-30 10:32 م
 

منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعلق عملياتها بغزة بعد ضربة إسرائيلية

سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بعد استهدافها في قطاع غزة
سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بعد استهدافها في قطاع غزة
السبت، 30-11-2024 09:14 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) غير الحكومية السبت "تعليق عملياتها في غزة في الوقت الراهن" بعدما أصابت غارة إسرائيلية سيارة تقل طاقما تابعا لها.اضافة اعلان


في وقت سابق أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف فردا في طاقم منظمة "وورلد سنترال كيتشن"  شارك بـ"طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
 
gnews

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