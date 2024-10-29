 
الثلاثاء 2024-10-29 03:05 م
 

منظمة الهجرة: لا سبيل لأن نحل محل الأونروا في غزة

شعار الأونروا على أحد الجدران في غزة
شعار الأونروا على أحد الجدران في غزة
الثلاثاء، 29-10-2024 02:55 م
الوكيل الإخباري-  أكدت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب اليوم الثلاثاء أنه لا سبيل لأن تحل المنظمة محل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، وذلك بعد حظر الكنيست أنشطة الوكالة في إسرائيل.اضافة اعلان


وأضافت إيمي أن المنظمة الدولية للهجرة حريصة على تكثيف دعمها لمن سيواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، مشددة على أنها رغم ذلك لن تستطيع أن تحل محلها.

وتابعت "الأونروا مهمة جدا لشعب غزة، ولا أريد أن أترك انطباعا خاطئا لدى أي شخص بأن المنظمة الدولية للهجرة قادرة على لعب هذا الدور، لأننا لا نستطيع".

وأمس الاثنين، وافق الكنيست على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

من جهتها، أدانت الأونروا القرار، ووصفت الخطوة بأنها "شائنة".

الجزيرة
 
gnews

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