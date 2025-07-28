منظمتان إسرائيليتان: الدولة العبرية ترتكب "إبادة جماعية" في غزة

وقالت "بتسيلم إن إسرائيل تعمل على نحو منسق بنية واضحة لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة"، مؤكدة أن ما يحدث لا يعد ضررًا جانبيًا ناجمًا عن الحرب، بل سياسة ممنهجة تستهدف السكان كجماعة.
بدورها، قالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" إن إسرائيل تسعى إلى تفكيك ممنهج لنظام الصحة في غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات، ومنع عمليات الإخلاء الطبية، واعتقال وقتل الفرق الطبية.
وحذرت الجمعيتان في بيانهما انتقال أنماط التدمير والإبادة التي يجري تطبيقها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ومناطق أخرى يسيطر عليها الاحتلال.
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