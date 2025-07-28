منظمتان إسرائيليتان: الدولة العبرية ترتكب "إبادة جماعية" في غزة

الوكيل الإخباري- قالت منظمتا "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيليتان في بيانين منفصلين، جرى تلاوتهما خلال مؤتمر صحفي في القدس اليوم الاثنين، إن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة وفقًا لتعريفات القانون الدولي.

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وقالت "بتسيلم إن إسرائيل تعمل على نحو منسق بنية واضحة لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة"، مؤكدة أن ما يحدث لا يعد ضررًا جانبيًا ناجمًا عن الحرب، بل سياسة ممنهجة تستهدف السكان كجماعة.



بدورها، قالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" إن إسرائيل تسعى إلى تفكيك ممنهج لنظام الصحة في غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات، ومنع عمليات الإخلاء الطبية، واعتقال وقتل الفرق الطبية.