منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب بالإبادة الجماعية في غزة

08:05 ص

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الوكيل الإخباري- قالت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، لتصبحا أول أصوات رئيسية تخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي وتوجّه أقوى اتهام لإسرائيل، التي تنفي ذلك بشدة. اضافة اعلان





وأصدرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية ومنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" تقريريهما خلال مؤتمر صحفي في القدس، وقالتا إن إسرائيل تقوم "بعمل منسق ومتعمد للقضاء على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".



وقال يولي نوفاك، المدير التنفيذي لـ"بتسيلم": "التقرير الذي ننشره اليوم هو تقرير لم نتخيّل أبدًا أننا سنضطر إلى كتابته"، مضيفًا: "جرى تهجير سكان غزة وقصفهم وتجويعهم وتجريدهم تمامًا من إنسانيتهم وحقوقهم".



وركّزت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" على الأضرار التي لحقت بمنظومة الرعاية الصحية في غزة، قائلة: "دمّرت أفعال إسرائيل البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة بطريقة محسوبة وممنهجة".



ونفت إسرائيل الاتهامات الموجّهة إليها بالإبادة الجماعية منذ الأيام الأولى للحرب، ومنها ما جاء في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وندد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنها "مشينة".