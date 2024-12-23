من جديد .. مجاهدو القسام يجهزون على قوة صهيونية طعناً بالسكاكين

02:09 م

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الوكيل الإخباري- أفادت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس بتمكن عدد من مجاهديها من تنفيذ عملة أمنية معقدة في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة . اضافة اعلان





ومن خلال ما نشرته الكتائب فإن مجاهديها تمكنوا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية ومن ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الصهيونية من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم وأخرجوا عدداً من الفلسطينيين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع .



هذا وتشهد الأيام الأخيرة كثافة في العمليات الأمنية المعقدة ، والتي ما ينتج عنها دائماً تسلل المجاهدين بالسكاكين لقتل جنود الاحتلال في قطاع غزة .





