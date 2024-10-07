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من مسافة صفر .. القسام تخوض اشتباكات عنيفة شمال غزة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 12:45 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب عز الدين القسام عن خوض مجاهديها لاشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب معسكر جباليا شمال القطاع .اضافة اعلان


وبحسب ما نشرت القسام فإن مجاهديها قد أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو .



 
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