من مسافة صفر .. القسام تخوض اشتباكات عنيفة شمال غزة

12:45 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب عز الدين القسام عن خوض مجاهديها لاشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب معسكر جباليا شمال القطاع . اضافة اعلان





وبحسب ما نشرت القسام فإن مجاهديها قد أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو .







