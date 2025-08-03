مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

وتضم القافلة خمس شاحنات محملة بـ100 طن من المواد الغذائية والطبية، في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة وتخفيف الأعباء الإنسانية عنهم.
ويشارك في إطلاق القافلة ممثلون عن المهرجان والهيئة الخيرية، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.
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