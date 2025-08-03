مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

الوكيل الإخباري- تطلق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع إدارة مهرجان الأردن الدولي للطعام، الاثنين، قافلة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، وذلك من أمام بوابة المهرجان على طريق المطار.

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وتضم القافلة خمس شاحنات محملة بـ100 طن من المواد الغذائية والطبية، في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة وتخفيف الأعباء الإنسانية عنهم.