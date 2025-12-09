الثلاثاء 2025-12-09 08:20 ص

مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني

غزة
غزة
الثلاثاء، 09-12-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   اندلعت مساء الاثنين مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، أطلق خلالها الجيش الرصاص وقنابل صوتية، دون تسجيل إصابات.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن المواجهات والاقتحامات سجلت في عدد من المناطق من بينها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والمغيّر وأبو فلاح شمال شرق رام الله، إضافة إلى السيلة الحارثية وقباطية غرب وجنوب جنين، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو

عربي ودولي تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو

وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يناير المقبل عند 58.75 دولار للبرميل بانخفاض طفيف نسبته 0.22% عن سعر الإغلاق السابق. فيما تم تداول الع

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا

غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة

فلسطين غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة

غزة

فلسطين مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني

كون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة أحيانا لهطول زخات متقطعة من المطر في أ

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

لإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

غزة

فلسطين وكالة أممية: الاحتياجات في غزة تفوق قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة

غزة

فلسطين غارات إسرائيلية على غزة



 






الأكثر مشاهدة