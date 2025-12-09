مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني

07:21 ص

الوكيل الإخباري- اندلعت مساء الاثنين مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، أطلق خلالها الجيش الرصاص وقنابل صوتية، دون تسجيل إصابات. اضافة اعلان





وذكرت مصادر أن المواجهات والاقتحامات سجلت في عدد من المناطق من بينها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والمغيّر وأبو فلاح شمال شرق رام الله، إضافة إلى السيلة الحارثية وقباطية غرب وجنوب جنين، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

