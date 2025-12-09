مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني

وذكرت مصادر أن المواجهات والاقتحامات سجلت في عدد من المناطق من بينها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والمغيّر وأبو فلاح شمال شرق رام الله، إضافة إلى السيلة الحارثية وقباطية غرب وجنوب جنين، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
-
أخبار متعلقة
-
غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة
-
وكالة أممية: الاحتياجات في غزة تفوق قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة
-
غارات إسرائيلية على غزة
-
أمنيون سابقون يحذرون كاتس من تصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة
-
استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة
-
تقرير يكشف مفاجأة صادمة عن دور سارة نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي
-
376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة
-
سموتريتش يخصص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة بالضفة