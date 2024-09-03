مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب

كما جرت مظاهرة كبيرة أخرى في رحوفوت قرب تل أبيب، بالقرب من معهد "وايزمان” للعلوم، وشارك فيها نحو ألف شخص لدعم عائلة الجندي الأسير بغزة نمرود كوهين حيث طالبوا بإعادته.
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