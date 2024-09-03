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مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب

مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب
مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب
الثلاثاء، 03-09-2024 11:59 م

الوكيل الإخباري-   تظاهر الآلاف، مساء الثلاثاء، في عدد من المدن وسط إسرائيل من بينها تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين بقطاع غزة.

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ولاحقا، اندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين في طريق بيغن بتل أبيب، واعتقلت الشرطة عددا منهم، وفق وسائل اعلام عبرية.

كما جرت مظاهرة كبيرة أخرى في رحوفوت قرب تل أبيب، بالقرب من معهد "وايزمان” للعلوم، وشارك فيها نحو ألف شخص لدعم عائلة الجندي الأسير بغزة نمرود كوهين حيث طالبوا بإعادته.

 
gnews

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