مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب

الوكيل الإخباري- تظاهر الآلاف، مساء الثلاثاء، في عدد من المدن وسط إسرائيل من بينها تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين بقطاع غزة.





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