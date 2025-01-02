مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

07:05 م

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الوكيل الإخباري- أكدت مصادر للجزيرة اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة خلال المواجهات.