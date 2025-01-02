 
الخميس 2025-01-02 07:47 م
 

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
الخميس، 02-01-2025 07:05 م
الوكيل الإخباري-   أكدت مصادر للجزيرة اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة خلال المواجهات.
 
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