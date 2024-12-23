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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية جنوب نابلس

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 23-12-2024 07:21 م

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر ان قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين تعتقل فلسطينيا بعد الاعتداء عليه في العيساوية بالقدس المحتلة.

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وأضافت "مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية أودلا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية".

 
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