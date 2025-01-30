مواجهات خلال استقبال الأسرى الفلسطينيين

07:19 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين خلال استقبالهم الأسرى من سجن عوفر. اضافة اعلان





واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر عقب الإفراج عن عدد من الأسرى.