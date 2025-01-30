 
الخميس 2025-01-30 08:58 م
 

مواجهات خلال استقبال الأسرى الفلسطينيين

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 30-01-2025 07:19 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين خلال استقبالهم الأسرى من سجن عوفر.اضافة اعلان


واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر عقب الإفراج عن عدد من الأسرى.
 
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