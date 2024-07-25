مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697434 الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. اقرأ أيضاً نصف زوار الأردن من السياح العرب "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي شاهد .. هكذا قضى أهالي خان يونس ليلتهم الماضية بسبب قصف الاحتلال قوات الاحتلال تقتحم بلدة شمال الخليل إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل بالفيديو .. القسام تشن عملية إغارة محكمة على مقر عمليات الاحتلال برفح