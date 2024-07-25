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مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 25-07-2024 04:27 ص

 

 الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
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