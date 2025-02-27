مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات الليلة في حي المساكن الشعبية شرق نابلس. اضافة اعلان





وقالت المصادر إن الاحتلال أطلق النار تجاه الشبان المشاركين في المواجهات.



كما اندلعت مواجهات في مدينة يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة.



وفي قلقيلية شمالي الضفة، ألقى شبان زجاجتين حارقتين تجاه مركبات مستوطنين بين بلدة عزون وقرية النبي إلياس.