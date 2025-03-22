السبت 2025-03-22 04:17 ص
 

موافقة أمريكية مبدئية على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة

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قطاع غزة
 
السبت، 22-03-2025 04:02 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة أعطت موافقة مبدئية على مقترح مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحماس، بعد انهيار الاتفاق بينهما.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلى جانب تحديد موعد نهائي لانسحاب إسرائيل من كامل غزة بضمانات أمريكية.

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وصرح مسؤول فلسطيني، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن مصر قدمت مقترحا لسد الفجوة، لكن حماس لم ترد عليه بعد.


ورفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل الخطة التي قال إنها قيد الدراسة.

 
 
gnews

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