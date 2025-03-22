موافقة أمريكية مبدئية على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة

وقال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلى جانب تحديد موعد نهائي لانسحاب إسرائيل من كامل غزة بضمانات أمريكية.
وصرح مسؤول فلسطيني، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن مصر قدمت مقترحا لسد الفجوة، لكن حماس لم ترد عليه بعد.
ورفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل الخطة التي قال إنها قيد الدراسة.
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