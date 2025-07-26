السبت 2025-07-26 10:53 م
 

مواقع إسرائيلية: حدث أمني صعب في غزة

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أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري- قالت مواقع إسرائيلية إن هناك "حدثا أمنيا صعبا" يجري الآن في قطاع غزة.

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وذكرت المواقع أن قتلى وجرحى إسرائيليين سقطوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية في القطاع.

 
 
gnews

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