موسكو: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن قطاع غزة يعيش أوضاع إنسانية كارثية، مشددة على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل عاجل للمساهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

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