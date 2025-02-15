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موسكو: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

غزة
غزة
السبت، 15-02-2025 09:06 م

الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن قطاع غزة يعيش أوضاع إنسانية كارثية، مشددة على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل عاجل للمساهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :"موسكو تعيد التأكيد على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الوضع الإنساني هناك كارثي، ويجب أن يتم أن تعود الحياة إلى طبيعتها في القطاع لما قبل اندلاع الحرب".

 
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