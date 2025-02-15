موسكو: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :"موسكو تعيد التأكيد على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الوضع الإنساني هناك كارثي، ويجب أن يتم أن تعود الحياة إلى طبيعتها في القطاع لما قبل اندلاع الحرب".
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