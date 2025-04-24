مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تثقل كاهل النازحين في غزة

ووفقا لمركز أنباء الأمم المتحدة، قالت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لويز ووتريدج، "في مخيمات المواصي الساحلية المؤقتة لا خيار أمام الأسر سوى العيش في ظروف غير صحية تتحول بسرعة إلى كارثة خاصة وأن القمامة أصبحت خارج السيطرة ومياه الصرف الصحي والقوارض والآفات والجرذان والفئران تتنقل بين المباني التي يحتمي بها الناس".
وأشارت إلى أنه وسط ارتفاع درجات الحرارة تنتشر الأمراض ولا يوجد ما يكفي من الأدوية، مبينة أن فرق الأونروا تجري حملات تنظيف مكثفة، لكن مواردها آخذة في النفاد وإن المبيدات الحشرية تبقى منها ما يكفي لـ 10 أيام فقط وأن الإمدادات ستنفد.
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