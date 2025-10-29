نائب الرئيس الأميركي يؤكد ثبات وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال ثابتا رغم وقوع بعض "المناوشات"، بعد شنّ إسرائيل غارات جوية واتهامها حركة حماس بانتهاك الاتفاق.

وقال فانس في تصريحات صحفية وزعها البيت الأبيض على منصات التواصل الاجتماعي "وقف إطلاق النار ثابت. هذا لا يعني أنه لن تُسجّل بعض المناوشات".