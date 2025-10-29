نائب الرئيس الأميركي يؤكد ثبات وقف إطلاق النار في غزة

وقال فانس في تصريحات صحفية وزعها البيت الأبيض على منصات التواصل الاجتماعي "وقف إطلاق النار ثابت. هذا لا يعني أنه لن تُسجّل بعض المناوشات".
وأضاف "نعلم أن حماس أو طرفا آخر ضمن غزة هاجم جنديا في جيش (الاحتلال) الإسرائيلي. نتوقع من الإسرائيليين أن يردوا، لكن أعتقد أن سلام الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) سيصمد".
