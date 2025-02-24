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نائب رئيس الكنيست: نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل جميع الرجال في غزة

نتنياهو في الكنيست، صورة من الأرشيف
نتنياهو في الكنيست، صورة من الأرشيف
الإثنين، 24-02-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   دعا نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، نيسيم فاتوري، إلى قتل جميع الرجال البالغين في غزة، معتبرًا أن إسرائيل تتعامل مع سكان القطاع "بشكل متسامح أكثر من اللازم"، وفق تعبيره.اضافة اعلان


وقال فاتوري: "إنهم (الفلسطينيون في غزة) منبوذون، ولا أحد في العالم يريدهم. يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين"، بحسب ما نقلته إذاعة "كول برما" العبرية.

وزعم فاتوري أن المجتمع الدولي يدرك أن سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه إسرائيل.

روسيا اليوم
 
gnews

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