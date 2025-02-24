نائب رئيس الكنيست: نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل جميع الرجال في غزة

وقال فاتوري: "إنهم (الفلسطينيون في غزة) منبوذون، ولا أحد في العالم يريدهم. يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين"، بحسب ما نقلته إذاعة "كول برما" العبرية.
وزعم فاتوري أن المجتمع الدولي يدرك أن سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه إسرائيل.
روسيا اليوم
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