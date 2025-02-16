نادي الأسير: إجبار الاحتلال للمحررين على ارتداء قمصان تحمل تهديدات يمثل إرهابا منظما

الوكيل الإخباري- اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن إجبار الأسرى المحررين على ارتداء ستر تحمل عبارات تهديد، يأتي ضمن إطار "الإرهاب الإسرائيلي المنظم".

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