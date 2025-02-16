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نادي الأسير: إجبار الاحتلال للمحررين على ارتداء قمصان تحمل تهديدات يمثل إرهابا منظما

الملابس التي ارتداها الأسرى
الملابس التي ارتداها الأسرى
الأحد، 16-02-2025 08:50 ص

الوكيل الإخباري- اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن إجبار الأسرى المحررين على ارتداء ستر تحمل عبارات تهديد، يأتي ضمن إطار "الإرهاب الإسرائيلي المنظم".

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وقال النادي الفلسطيني "في إطار عمليات الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم، لم تترك منظومة الاحتلال أي أداة إذلال وتنكيل وتعذيب إلا واستخدمتها".

 
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