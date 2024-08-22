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نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 10200 فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر

اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين
اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين
الخميس، 22-08-2024 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا بينهم امرأتان وطفل وأسرى سابقون في الضفة الغربية.

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وأضاف أن مجموع الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بالضفة بلغ 10 آلاف و200 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

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