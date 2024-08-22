نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 10200 فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر

وأضاف أن مجموع الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بالضفة بلغ 10 آلاف و200 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
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