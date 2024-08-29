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نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 45 فلسطينيا منذ أمس بالضفة

الاحتلال نفّذ أكثر من 10 آلاف عملية اعتقال في الضفة الغربية
الاحتلال نفّذ أكثر من 10 آلاف عملية اعتقال في الضفة الغربية
الخميس، 29-08-2024 12:03 م

الوكيل الإخباري- أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 45 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مساء أمس منهم أسرى سابقون.

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وقال نادي الأسير، إن الاحتلال نفّذ أكثر من 10.300 عملية اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

 
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