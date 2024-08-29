نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 45 فلسطينيا منذ أمس بالضفة

وقال نادي الأسير، إن الاحتلال نفّذ أكثر من 10.300 عملية اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
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